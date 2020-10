Le Khalife des Layènes encore en deuil : Sa fille, Sokhna Khady Thiaw Laye, n’est plus Encore une journée triste à Yoff. Le Khalife général des Layènes vient de perdre ce lundi 19 octobre une de ses filles du nom de Sokhna Khady Thiaw Laye. Une troisième perte en seulement deux jours dans la famille de Seydina Limamou Laye.



Hospitalisée



Sokhna Khady Thiaw Laye est décédée ce lundi, à 8 heures, à l’hôpital de Dantec où elle était hospitalisée. Elle est l’une des filles du Khalife générale des Layènes, Baye Abdoulaye Thiaw Laye.



3 décès en 2 jours



Le malheur ne venant jamais seul, la défunte Sokhna Khady Thiaw Laye pleurait la mort de son frère, Seydina Malick Thiaw et de Mame Aïséne Thiaw Laye, la fille aînée du Khalife, tous morts ce dimanche 18 octobre. C’est donc trois (3) fils de Baye Abdoulaye Thiaw Laye qui sont décès en deux (2) jours.



