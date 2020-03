Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le Lamantin ferme ses portes, paie les dettes de ses employés, leurs salaires jusqu'au mois d'avril et leur demande de rester chez eux Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mars 2020 à 21:13 | | 0 commentaire(s)| Lamantin Beach, après avoir décidé de fermer, ayant encore des clients à servir et certains employés débute ce soir le confinement de ses employés. Ledit confinement va durer jusqu’à la fin de la crise. La mesure va toucher directement un effectif de 35 personnes. Seulement, les 30 autres employés de sécurité et d’entretien qui n’ont pas besoin de contacts pour travailler continueront à venir au travail. Ces derniers, vont travailler, à raison de 1 pour 3 places de bus et pour trois places de réfectoire.



La guerre contre la propagation du Coronavirus n’est pas une mince affaire. N’empêche, la Direction de Lamantin Beach s’engage dans ce combat pour aider à freiner ce virus mortel. Les efforts consentis et le sacrifice à faire importent peu. L'essentiel pour le Lamantin Beach, reste l'atteinte des résultats positifs contre le coronavirus.



Ainsi, l’ensemble des zones utilisées sont désinfectées à l’alcool et javel, toutes les poignées, toutes surfaces, tous les locaux encore utilisés. L’ensemble des employés, précise-t-on, recevront leur paie par Yup dès le lundi 24 mars. Et, ils seront considères en congé payé tout le mois d'avril. Leur paie est prévue à mi mois d’avril pour les permettre de satisfaire des besoins importants.



Les « antiquaires » qui n’ont plus de revenus et qui ont dû quitter sont chacun partis avec leur sacs de riz. 25 sacs ont été distribués par l’amicale de l’hôtel aux institutions religieuses de la région. « Nous resterons en veille et nous occuperons des clients bloqués en toute sécurité. Mais, plus personne ne peut rentrer ou sortir sans autorisation et les normes « barrière » sont renforcés. Nous sommes à deux mètres, chacun mange à sa table, etc…», relève l’administration de Lamantin Beach.



Chaque chef de service via WhatsApp ou via son téléphone (abonnement de l’entreprise) a un contact journalier avec chaque membre de l’équipe, prend des nouvelles et rappelles à nouveau les règles de protection pour la famille. « Nous souhaitons beaucoup de courage à tous, les entreprises, les employés et la population qui doit éviter tout rassemblement inutile et tout contact inutile », exhorte-t-on.



En plus de ces importantes décisions, le Directeur de l’hôtel a par ricochet, décidé de figer tous les remboursements de crédits et avances de ses employés. Durant toute la durée de la crise, promet-il, les employés ne rembourseront rien de leurs dettes.





