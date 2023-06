Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici "Le Lion, le Papillon et l'Abeille": Mahammed Dionne, ancien Premier ministre du Sénégal, dévoile un plaidoyer pour l'émergence de l'Afrique" Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2023 à 18:07 | | 0 commentaire(s)| Le 6 juillet 2023 marque la sortie internationale du livre intitulé "Le Lion, le Papillon et l'Abeille" de Mahammed Dionne, ancien Premier ministre du Sénégal. Publié par les éditions Débats Publics à Paris, cet ouvrage met en lumière les potentialités de l'Afrique et plaide pour la réaffirmation de sa souveraineté. M. Dionne souhaite ainsi contribuer à la déconstruction des thèses impérialistes, qui ont longtemps entravé le développement du continent.



Le potentiel africain révélé:



Dans sa préface, Mahammed Dionne expose les enjeux de son livre, en soulignant que l'Afrique est destinée à devenir une terre d'influence géostratégique majeure au XXIe siècle. Il met l'accent sur la nécessité de redécouvrir l'âme du continent, en se basant sur son véritable potentiel, tout en s'efforçant de briser les préjugés qui ont limité son développement pendant de nombreuses années.



Réaffirmation de la souveraineté africaine:



Le livre de Dionne vise à réaffirmer la souveraineté de l'Afrique, en mettant en lumière les mécanismes qui ont maintenu le continent dans l'asservissement et la dépendance envers les puissances occidentales. L'auteur aborde des sujets tels que les relations économiques inégales, les accords commerciaux désavantageux et les pratiques impérialistes qui ont entravé le progrès africain. Il plaide en faveur d'une prise de conscience collective et d'une volonté politique pour inverser cette dynamique.



Un regard vers l'avenir:



Dans "Le Lion, le Papillon et l'Abeille", Mohamed Dionne propose des perspectives prometteuses pour l'Afrique tournée vers le développement durable. Il souligne l'importance de l'investissement dans l'éducation, la recherche scientifique, l'innovation technologique et les infrastructures. L'auteur met en avant le potentiel agricole du continent, la richesse de ses ressources naturelles et l'essor de l'entrepreneuriat africain comme catalyseurs de la croissance économique et du bien-être social.



Conclusion:



"Le Lion, le Papillon et l'Abeille" de Mahammed Dionne représente un plaidoyer passionné pour l'émergence de l'Afrique. L'ancien Premier ministre sénégalais appelle à la réaffirmation de la souveraineté africaine, en déconstruisant les thèses impérialistes et en mettant en valeur les potentialités du continent. À travers ce livre, M. Dionne propose une vision optimiste et ambitieuse, pour un avenir où l'Afrique se positionne en tant qu'acteur majeur de la scène mondiale, en exploitant ses ressources et en favorisant un développement durable et équitable.





