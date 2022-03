Le M2D déterre le dossier de l’enquête sur les morts de mars 2021 :– «Macky n’a pas respecté sa promesse à Serigne Mountakha»

Mars 2021-mars 2022, voilà une année que 13 Sénégalais sont décédés. Ils faisaient partie, pour certains, des manifestants qui réclamaient la libération de Ousmane Sonko, arrêté pour trouble à l’ordre publique quand il déférait à la convocation du juge d’instruction, dans l’affaire Adji Sarr.



Le Mouvement pour la défense de la démocratie (M2d) qui faisait partie des organisateurs des manifestations, a rappelé son intention de saisir les juridictions internationales, pour situer les responsabilités.



Jadis abandonnée sur demande du Khalife général des Mourides, cette saisine des juridictions internationales trouve sa motivation dans « l’absence d’enquête pour identifier ceux qui ont directement ou indirectement ôté la vie de 13 personnes, blessé des centaines et détruit ou volé les biens matériels de citoyens et d’entreprises. Les événements ont été filmés, il est donc facile de retrouver les vidéos, les photos et les messages qui témoignent des faits et témoignages pouvant constituer des dossiers judiciaires ».



En conférence de presse, Aïda Mbodj a expliqué que « le M2d a rencontré mercredi passé, l’envoyé spécial du Khalife général des Mourides, pour lui dire que Macky Sall n’a pas respecté ses engagements. Notre patience a des limites. C’est sur sa demande que nous avions stoppé la manifestation, nous avons jugé nécessaire d’aller vers lui pour lui faire l’état de la situation ».



Devant ce constat, Cheikh Tidiane Dièye de rappeler que Amnesty international et les avocats de M2d, ont documenté tout ce qui s’est passé et par conséquent, ils vont saisir les juridictions internationales si la situation reste en l’état. « Il s’agit aussi de remonter jusqu’au donneur d’ordres, afin de situer toutes les responsabilités. Toutes ces preuves constituent de la matière pour mener des enquêtes et donner des signes d’un Etat de Droit qui garde sa sérénité en toutes circonstances », a déclaré Yacine Fall, la porte-parole du jour.



L’ouverture d’une enquête indépendante devant situer les responsabilités dans la mort de ces 13 Sénégalais, n’est pas l’unique engagement que Macky Sall n’a pas respecté d’après le M2d. Selon Cheikh Tidiane Dièye, « l’Etat a voulu corrompre les familles des victimes pour faire abandonner les poursuites au lieu de les indemniser ».



Pour Yacine Fall, « l’Etat n’a pas non plus apporté assistance aux familles des victimes, ce qui dénote d’un cynisme incompréhensible de la part de ceux qui parlent de paix et de concorde sociale. Le Sénégal tout entier continue d’exiger une Justice impartiale, assise sur une démocratie apaisée, matérialisée par une Constitution stable, garantissant le respect du calendrier électoral, l’indépendance des institutions et le respect des opposants et de la Société civile ».













Le Quotidien