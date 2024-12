Le MEDS cité à tort parmi les bénéficiaires des financements du COSEC : Le quotidien EnQuête présente ses excuses… Dans une publication récente, EnQuête revenait sur les subventions accordées par l'État sénégalais à quatre organisations patronales, financées par les recettes collectées auprès du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC). Comme relayé hier par Leral.net, cité parmi les bénéficiaires, le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS) a fermement démenti ces allégations par la voix de son président. Dans son édition d’hier, nos confrères ont présenté leurs plus plates excuses au MEDS, à son président…

Après des vérifications approfondies, EnQuête confirme que le MEDS ne figure pas parmi les organisations bénéficiaires des fonds du COSEC. Ces fonds, issus de prélèvements opérés sur les flux d'importations, sont attribués aux structures siégeant au Conseil d'administration du COSEC.



« Les bénéficiaires sont : le Conseil national du patronat (CNP), la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), le Groupement des entreprises du Sénégal (GES) et l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (UNACOIS). Ces organisations se partagent annuellement les 100 millions de francs CFA alloués, en plus des huit sièges réservés au secteur privé sur les neuf que compte le Conseil d'administration du COSEC » précise EnQuête.



« Nous présentons nos excuses au MEDS, à son président, ainsi qu'à ses membres, pour les désagréments causés par cette erreur. » Conclut le journal



