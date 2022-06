"Le MFDC n'est plus dans le maquis de la verte Casamance, mais dans les banlieues dakaroises". (Par Samba Kara Ndiaye) Depuis les événements de février-mars 2021, j’ai dit que le MFCD n’est plus dans le maquis de notre verte Casamance , mais dans les banlieues Dakaroises

YEWI est un variant du Mfdc

Pastef est l aile politique du Mfdc

Frapp est l aile activiste du Mfdc



Le Mfdc a réadapté sa stratégie en exploitant au maximum la naïveté et le caractère juvénile de notre démocratie, ainsi que de nos espaces d expression des libertés individuelles et collectives de notre jeune nation.



YEWI s est réalisé sur la base d une alliance autour de Pastef qui a eu la prouesse d'imposer aux autres partis de l’opposition tous les symboles de la rébellion irrédentiste casamançaise, à savoir les couleurs du drapeau du Mfdc et a su remplacer la panthère de Pastef (autre symbole du Mfdc) par la statue de colombe blanche de la place de Ziguinchor.



YEWI Askan Wi, c'est la LIBERATION du Askan Wi du sud du Sénégal autour du Mfdc. BUROK!!! La casquette que porte souvent Ousmane Sonko. Tous ceux qui œuvrent dans Yewwi œuvrent contre l’unité du Peuple sénégalais qu’ils le sachent ou pas ! Et cela démontre à évidence le caractère psychologique immature de khalifa Sall !



Ousmane Sonko a été rendre visite au principal opposant en Guinée Bissau AVEC LE MEME CHAPEAU DE RALLIEMENT DU MFDC, chapeau que son interlocuteur bissao guinéen portait ce jour ! Tout cela pour dire que YEWI de fait, milite pour le projet de Jammeh autour de la création d ‘un état Diola autour de Banjul, la basse Casamance et la guinée Bissau.



SENEGALAIS DE BONNE FOI SORTEZ DE YEWI .

Samba Kara Ndiaye, Président Mouvement 3ème Voie

