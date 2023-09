Le Magal des femmes : A Touba avec l’espoir de trouver l’âme sœur

Espoir de trouver l’âme sœur «J’ai amené une valise d’habits. J’espère trouver l’âme sœur et pourquoi pas mon futur époux. J’ai cassé ma tirelire et acheté des habits neufs pour l’événement», dixit Coura Diop. Cette dame qui vient de Kaolack renchérit : «Je vais aller prier au niveau des différents mausolées espérant que ces prières seront exaucées pour qu’enfin, je me marie parce que je commence à prendre de l’âge. Et, plus le temps passe, plus mes chances de me marier s’amenuisent.»



La trentaine, Coura Diop, accompagnée de ses cousines qui ne cessent de la chambrer pense, après s’être recueillie devant les mausolées de Serigne Touba et de ses différents khalifes, que son heure va sonner cette fois ci. C’est la raison pour laquelle elle n’a pas lésiné sur les moyens.



Son cas n’est pas isolé. Et, pour cause, dans les différents dahiras et demeures visités, nombre de femmes interrogées expliquent les raisons de leur présence au Magal.



«C’est vrai que nous autres femmes, nous amenons des valises de boubous pour le Magal de Touba. Certaines femmes aussi amènent des valises remplies de boubous, d’accessoires, de maquillages parce que pour elles, le Magal c’est le lieu peut-être de rencontrer leur futur mari», a-t-elle dit. Ndèye Ndiaye d’ajouter :



«Ce n’est pas mal parce que le Magal coïncide avec une période de forte canicule et la personne peut changer d’habit à deux reprises, voire trois par jour. Aujourd’hui, toutes les femmes, même si elles ne sont pas des mourides, amènent des valises pour le Magal de Touba. C’est une occasion pour certaines femmes de se faire belles pour accueillir les invités qui viennent de partout.»

Bes Bi