Le Maire de Sandiara Serigne Gueye Diop justifie son soutien : «Diomaye et moi avons les mêmes visions» Bes Bi-Le maire de Sandiara a décidé d’apporter son soutien au candidat Bassirou Diomaye Faye parce que son parti Seme (Sénégal en mouvement pour l’excellence) a «la même vision» que lui. Serigne Gueye Diop a appelé sa commune, le département de Mbour, le pays et sa diaspora à voter Diomaye.

«Il y a deux mois, Diomaye Faye et Ousmane Sonko m’ont envoyé des délégations pour nous demander de leur apporter notre soutien en tant cadre et maire de Sandiara. Après avoir consulté les 40 cellules communales, les chefs religieux et mes amis de la diaspora, j’ai décidé de rejoindre la coalition Diomaye Président», a déclaré Serigne Gueye Diop.



Le maire de Sandiara explique son choix par le fait qu’ils partagent «les mêmes visions». «Le pays a besoin de développer sa propre agriculture. Le Sénégal ne doit pas exporter ses produits comme l’arachide et les mangues mais les transformer en produits industriels.



C’est ce qu’ils appellent l’endogénéisation de notre économie. Nous sommes aussi un pays pauvre sur le plan industriel. A Sandiara, nous avons 32 demandes d’installation d’entreprises, 17 usines. Nous savons comment faire venir les investisseurs», déclare Serigne Gueye Diop. En ce qui concerne la pêche, le maire de Sandiara et ses alliés dénoncent les accords de pêche «qui vident nos côtes».



Un autre point de convergence est la question de la souveraineté nationale. «86% des phosphates de Taïba appartiennent aux Indiens, l’or de Sabadola aux étrangers, de même que le gaz et le pétrole sont entre les mains des étrangers. Nous ne sommes pas contre les étrangers, mais il y a seulement que nous sommes pour la préférence nationale», ajoute-t-il.



Par ailleurs, le maire de Sandiara souligne que «notre pays doit être mis sur des valeurs morales. Nous avons besoin de gens honnêtes et patriotes, pas de détourneurs de deniers publics. C’est pourquoi il faut des mesures fortes contre l’enrichissement illicite».



