Le Maire de Sindian répond à Sonko : «Apprenez d’abord à bien parler Diola » «Je viens d’écouter le discours du maire de Ziguinchor Ousmane Sonko. Je voudrais lui faire comprendre que la Casamance ne lui appartient pas. Je suis diola de père et mère et de grand père fils du Fogny et encrée dans les pures traditions de mes origines » a déclaré le Maire de Sindian.



Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Juillet 2022 à 02:55 | | 0 commentaire(s)|

Il a indiqué que «la considération que le Président Macky SALL a vis à vis de l’être humain en général et du casacais n’est plus à démonter. Ousmane Sonko doit arrêter cette sordide manipulation aux intérêts purement politiciens. Apprenez d’abord à bien parler Diola avant de vouloir être leur porte-parole ». Le Maire de Sindian a ajouté «N’est-ce pas vous qui avez refusé l’entrée dans le bois sacré de vos enfants car disiez-vous ce n’est qu’une entreprise de gaspillage d’argent !? »



«Pour ce même événement hautement symbolique pour nous diola, le Président de la République Macky SALL a mis 10.000.000 f en appui au comité plus 4 tonnes de riz. Arrêtez trop c’est trop. Arrêtez Ousmane ! » a terminé le maire de Sindian Ansoumana SANÉ.





