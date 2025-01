Le Mali renforce son budget de 33 milliards de FCFA.

Selon UMOA-Titres, cette levée de fonds rentre dans sa stratégie de financement de son budget. A ce titre, le Trésor Public Malien avait mis en adjudication 30 milliards de FCFA. Après adjudication, il a été répertorié des soumissions globales provenant des investisseurs de 43,926 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 146,42%.



Le montant des soumissions retenues s’élève à 33 milliards et celui rejeté à 10,926 milliards. Ce qui donne un taux d’absorption de 75,13%.



Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 9,67% pour les bons, 9,33% pour les obligations de 3 ans et 6,35% pour celles de 5 ans.



Les bons sont remboursables le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 21 janvier 2026. Quant à leurs intérêts, ils sont payables d’avance et précomptés sur leur valeur nominale.



Le remboursement des obligations de 3 ans est programmé pour le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 23 janvier 2028 et celui des titres de 5 ans le 23 janvier 2030. Les intérêts sont payables annuellement sur la base d’un taux fixé à 6,15% pour les obligations de 3 ans et 6,35% pour celles de durée 5 ans et ce, dès la fin de la première année.

