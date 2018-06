Le Maroc perd devant l’Iran, match nul entre l’Espagne et le Portugal

Vendredi 15 Juin 2018

L'Iran a battu le Maroc sur le fil (1-0) ce vendredi pour le premier match du groupe B de la Coupe du monde.



Le Maroc sort de son match contre l'Iran avec quelques regrets. Avec un peu plus de réalisme et d'adresse, les hommes d'Hervé Renard, auraient pu signer une victoire lors de leur premier match dans ce Mondial 2018. Mais ils ont été piégés dans les dernières secondes de la rencontre à la suite d'un but contre son camp de Bouhaddouz (90e+5).

Il s'agit de la deuxième victoire de l'Iran en Coupe du monde après celle en 1998 contre les Etats-Unis (2-1).



Dans l’autre match du groupe, le Portugal et l’Espagne font match nul 3-3 avec un triplé somptueux de Cristianno Ronaldo. Côté espagnol, on note un doublé de Diego Costa et un but de Nacho.

