Le Ministère de la Communication explique : « Pourquoi la chaîne de télévision Walfadjri a été suspendue… » Senenews.com--Du jeudi 1er juin 2023 au jeudi 1er juillet 2023, Walfadjri ne pourra pas émettre. La télévision de feu Sidy Lamine Niasse est ainsi suspendue. Une décision que vient d’expliquer le ministère de tutelle. In extenso, le communiqué du ministère de la Communication :

« Constatant que dans la couverture de la situation de tensions au Sénégal, le 1er juin 2023, le groupe Walfadjri n’a cessé de diffuser en boucle des images de violences exposant des adolescents.



Constatant que ces images sont accompagnées de propos subversifs, haineux, dangereux incitant à la violence et portant manifestement atteinte à la sécurité de l’État, à l’intégrité territoriale, à la stabilité et à la paix sociale, en violation flagrante de toutes ses obligations, notamment celle de veiller à:



- sauvegarder la paix, l’ordre public et les impératifs de la sécurité et de la défense nationales ;



- Ne pas diffuser de programmes faisant explicitement ou implicitement l’apologie de la violence ;



- assurer la protection des enfants mineurs vis-à-vis des productions pouvant compromettre leur épanouissement moral et intellectuel ;



- Ne pas inciter les enfants et les adolescents explicitement ou implicitement, à des comportements délictueux et nuisibles ;



- Ne pas inciter à des comportements susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la propriété des personnes.



Attendu que ces faits constituent une violation des conditions ayant permis l’autorisation d’établissement et/ou d’exploitation délivrée par le Ministre en charge de la Communication et prévue à l’article 94 de la loi portant Code de la presse. (A pris sa décision NDLR)





