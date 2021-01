Le Ministre Yankhoba Diatara lance le deuxième assaut de la 2ème vague à Thiès Le Ministre de l’Economie numérique et des télécommunications Yankhoba Diatara a pris part ce dimanche 24 janvier 2021, à la cérémonie de lancement de l’opération de désinfection et désinsectisation du marché central de Thies initiée le comité régional de riposte de la COVID 19 dirigé le Gouverneur de la région de Thiès.



En présence du préfet du département et du Maire de la commune Thies, le 1er Vice-président du Conseil départemental de Thiès a annoncé le lancement du deuxième assaut de la 2ème vague de la COVID 19.

Le poulain de Idrissa Seck, Président du CESE, a remis au gouverneur de la région de Thies une contribution de 1000 litres de carburant pour accompagner l’opération.

Il a annoncé une contribution de 2000 autres litres de carburant pour les forces de sécurité et de défense et 100,000 masques obtenus auprès d’un partenaire.

Le Ministre a remercier les autorités déconcentrées de Thies pour les efforts qui entrent en droite ligne avec les orientations du Président de la République qui a montré la voie et qui a engagé le gouvernement de la République à une synergie d’actions pour vaincre la pandémie.

Le Ministre a profité de l’occasion pour lancer un appel aux associations de base, les délégués de quartier, les badianous Gokh et les associations de jeunes à s’engager davantage dans la lutte contre la covid 19.

Le cérémonie a été clôturée par une visite des artères du marché pour constater l’état d’avancement des opérations de nettoiement et de désinfection.

