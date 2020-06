Le Ministre Zahra Iyane Thiam armée à nouveau par le Président Macky Sall en Conseil des ministres

En tournée nationale depuis le 12 juin dans le cadre du programme d'appui sectoriel Covid-19 pour renforcer financièrement les mutuelles d'épargne et de crédit et les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont impactés par la pandémie du coranavirus, le Ministre Zahra Iyane Thiam devra poursuivre ses actions à l'intérieur du pays.



En effet, le président de la République Macky Sall, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, a beaucoup insisté sur ce secteur tant stratégique pour sa politique de développement. Il a ainsi, à cet égard, indiqué, aux membres du Gouvernement, l’importance de consolider la mutualisation des ressources des structures publiques d’encadrement et de financement des PME/PMI.



Dans le même esprit, le Chef de l'État a engagé le Ministre de l’Economie sociale et Solidaire, en relation avec la Délégation à l’Enrepreneuriat Rapide et les institutions d’appui technique et de microfinance, à davantage élargir les actions d’autonomisation économique, par le renforcement significatif des activités de formation et de financement des femmes et des jeunes sur l’ensemble du territoire national.

