Le Ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et le Ministre de l'Urbanisme du Logement et de l'Hygiène publique Abdou Karim Fofana à ndengler (Photos)

Le Ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et le Ministre de l'Urbanisme du Logement et de l'Hygiène publique Abdou Karim Fofana étaient en déplacement, ce mardi 14 juillet, à Ndengler et sur les terres objet du litige entre les villageois et le groupe Sédima.

Aly Ngouille Ndiaye a souhaité s'appuyer sur la médiation de M. Fofana pour s'entretenir avec les différentes parties et, à partir des informations recueillies, travailler à des pistes de solutions.

Jusqu'à 22 heures passées les discussions se poursuivaient entre les deux ministres et les populations de Ndengler.













