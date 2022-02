Le Ministre de la Justice Me Malick Sall endeuillé: son frère succombe à un malaise après avoir...

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Février 2022

C'est la tristesse et la consternation à Matam où le Directeur de la radio communautaire Tabaldé Fm El Hadj Baïdy Sall a rendu l'âme, ce dimanche soir.



uFrère du Garde des Sceaux, ministre de la Justice Me Malick Sall, il a eu un malaise aussitôt après avoir animé une émission dans ladite station, rapporte lesoleil.sn.



La source ajoute qu'El Hadji Baïdy Sall a succombé au centre hospitalier régional d'Ourossogui où il a été évacué.

