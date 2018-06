Le Mondial de Pape Abdoulaye Seck, ministre de l’Agriculture: « la peur, le doute et l’extase »

" Je suis très content d’être là et je dois remercier mon collègue Matar Ba qui m’a fait l’insigne honneur de m’inviter. Je suis un passionné de football. Pour le moment, tout se passe très bien et nous espérons que ça va continuer sur la même lancée. On a eu un premier match où les joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes et nous ont gratifié d’un spectacle qui nous comble de plaisir.



Si nous continuons à faire preuve de sérénité, de concentration, il n’y a pas de raison que l’équipe n’aille pas le plus loin possible. L’espoir est là. Nous espérons que les joueurs continueront à faire plaisir au peuple. Le président de la République a beaucoup fait pour cette équipe et les garçons sont en train de fructifier l’investissement consenti. On a de bonnes raisons d’être optimistes.



Contre la Pologne, dans les gradins, j’étais stressé. J’attendais impatiemment le premier but du Sénégal. Lorsqu’il est arrivé, j’ai eu moins peur. Et lorsqu’il y a eu le deuxième but, alors là, c’était l’extase, l’apothéose. On s’est surpris en train de sauter et danser. Quand les Polonais ont mis un but, on était un déçu, mais on s’est dit : l’essentiel c’est de tout faire pour conserver le score, à défaut de l’aggraver. Et les garçons ont conservé le score (2-1). C’est très bien. J’ai eu un peu peur comme tout le monde. J’ai eu une fraction de doute, mais à la fin, c’était l’extase. "











L’Observateur

