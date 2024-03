Le Mouvement de la jeunesse républicaine soutient la grande coalition Diomaye Président

Le Mouvement de la jeunesse républicaine soutient la grande coalition Diomaye President. « Nous croyons fermement en la vision, les valeurs et le leadership de votre coalition, et nous sommes convaincus qu'elle représente le meilleur choix et le meilleur espoir pour notre nation. Vivement le Dimanche 24 mars pour un nouveau Sénégal de paix, de cohésion sociale et de prospérité. »