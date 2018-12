Le "NDIGUEUL" de Sérigne Mbaye Sy Mansour pour la Présidentielle

Serigne Mbaye Sy Mansour, Khalife général des Tidianes s’est exprimé sur la situation politique du Sénégal, marquée principalement par la prochaine élection présidentielle du 24 février 2019.



C’était le samedi 22 Décembre 2018 à la grande mosquée de Dakar, où se tenait l’ouverture officielle de la "38iéme édition des journées Cheikh Ahmed Tidiane Cherif (rta)". Dénonçant les invectives et le débat de bas étage proposé par la classe politique, le guide religieux a appelé les uns et les autres à la retenue pour éviter une situation de tension ou de violence électorale.



En faisant face, dit-il, à un public cosmopolite, composé de partisans des différentes franges de la classe politique, il s’est gardé de donner une consigne en faveur de quelque candidat que ce soit, mais a néanmoins conseillé à la population d’éviter de s’engager dans une bataille que les commanditaires ne dirigent pas.

