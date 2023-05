Le Niger recherche 50 milliards FCfa sur le marché financier de l’UEMOA

La période de souscription qui prend fin le 02 juin 2023, peut être raccourcie, prolongée ou déplacée en cas de besoin, après avis de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF-UMOA).



La valeur nominale de l’obligation ainsi que prix de l’émission sont de 10 000 FCFA. Pour les nécessités de l’opération, l’émetteur a émis 5 millions d’obligations.



La durée de l’émission est de 5 ans dont un an de différé. L’émetteur a fixé la date de jouissance des titres au 7 juin 2023.



Pour attirer les investisseurs, l’Etat du Niger leur a proposé un taux d’intérêt nominal annuel de 6,25%.



Selon l’émetteur, le premier coupon est payable un an après la date de jouissance ou le premier jour ouvré suivant, si ce jour n’est pas un jour ouvré. Quant au remboursement de l’emprunt, il se fera par amortissement constant annuel du capital avec un an de différé.



En vue de financer des investissements prévus au budget de l'année 2023, l'Etat du Niger, est, depuis le lundi 22 mai 2023, à la recherche d'un montant de 50 milliards FCfa, à travers un emprunt obligataire par appel public à l'épargne dénommé « TPNE 6,25% 2023- 2028 » organise au niveau du marché financier de l'UEMOA.