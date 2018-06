Le Nigéria bat l'Islande (2-0) et relance le suspense dans le groupe D

Vendredi 22 Juin 2018

Alors que le Nigéria n'avait pas cadré la moindre frappe en première période, ils se sont bien réveillés durant la seconde.

Et c'est grâce à un homme: Ahmed Musa! Le joueur prêté au CSK Moscou par Leicester a brillé en seconde mi-temps.



Une première fois juste après le retour des vestiaires. L'attaquant nigérian était à la réception d'un joli contre amorcé suite à un corner adverse bien dégagé.



Et une seconde fois, lorsqu'il est lancé en profondeur sur la gauche. L'ailier dribble un défenseur puis le gardien avant de crucifier les deux défenseurs revenus défendre sur la ligne de leur but.



Grâce à lui, le Nigéria bat l’Islande 2-0 et peut croire à une qualification... tout en redonnant une chance aussi à l'Argentine.

