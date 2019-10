Le PACASEN rural va booster l'économie des communes selon le maire de PAMBAL

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2019

Le maire de PAMBAL Serigne Cheikh Mbacké Dione se dit satisfait des mesures prises par le chef de l'État à Diamniadio, lors de sa rencontre avec les élus. Parmis ces mesures, la création d'un PACASEN rural avec un budget de plus de 300 milliards selon M. Dione. La mise en oeuvre de ce programme va corriger les disparités qui existent entre les communes urbaines et les communes dites rurales et trouve que ce programme va booster l'économie des communes.



Le maire a aussi magnifié cette rencontre du Président avec les élus, car il précise que dans l'histoire du Sénégal, aucun président n'a jamais passé toute une journée avec les élus pour échanger de leurs difficultés. M. Dione dit comprendre cette démarche de Macky Sall car il a été maire de Fatick et il est très bien placé pour connaître les difficultés des communes



