Le PDG de Versus Capital encore condamné

Versus Capital, spécialisée dans la gestion de portefeuille et le trading, est encore dans la tourmente. La société et son PDG viennent d’être condamnés à payer 140 millions de francs Cfa à M. L. Ndiaye. À ce montant s’ajoutent 1,5 million à titre de pénalités de retard et 5 millions de dommages et intérêts, informe "Libération".



La chambre civile du tribunal hors classe de Dakar, qui a rendu ces décisions jeudi dernier, donne ainsi raison à M. L. Ndiaye, qui avait porté plainte contre Versus Capital pour escroquerie.



Il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour le PDG de la société de gestion de portefeuille et de trading, Cheikh Matar Ngom. Pour le même grief, ce dernier a été arrêté en décembre dernier par la Section de recherches. Il était poursuivi pour avoir floué, d’après "Libération", une centaine de ses clients au moyen d’une vaste arnaque à la Ponzi.



Le journal rappelle que ces derniers avaient confié à Versus Capital, des fonds qu’ils espéraient voir se fructifier. Mais ils ont déchanté. Le préjudice est estimé à près d’un milliard de francs FCfa, lit-on dans "Rewmi".