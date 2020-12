Le PS célèbre son Père Fondateur : une «Journée du souvenir » en hommage à Senghor Sous la conduite de leur Secrétaire générale, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, les socialistes vont commémorer la «journée du souvenir », les 20 et 26 décembre, en hommage au Président Léopold Sédar Senghor.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Décembre 2020 à 08:37 | | 0 commentaire(s)|

Malgré la pandémie de la COVID-19 qui dicte sa loi, le parti socialiste tient à respecter ce qui est devenu maintenant une tradition chez les Verts de Colobane.



Aminata Mbengue Ndiaye va déposer dimanche prochain une gerbe de fleurs sur la sépulture du premier Président du Sénégal au cimetière de Bel-Air. Aussi, une délégation socialiste assistera à la messe d’anniversaire de la disparition de Senghor.



Dans l’agenda des socialistes, nous dit « L’As », figure également un colloque prévu pour le 26 décembre dont le thème porte sur : Le socialisme démocratique et le dialogue dans la pensée de Senghor.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos