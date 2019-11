Le PSG lance un sévère avertissement au Real Madrid concernant Kylian Mbappé Le Paris Saint-Germain a adressé un avertissement au Real Madrid après la récente sortie de Zinedine Zidane sur l’avenir de Kylian Mbappé.





Lors d’une conférence de presse, l’entraîneur français s’était prononcé sur les rumeurs faisant état d’un départ de Kylian Mbappé pour le Real.



"C’est lui qui décidera de son avenir. En ce moment, c’est un joueur du PSG. Nous verrons dans le futur. Il a toujours dit que son rêve était de jouer au Real Madrid", avait déclaré Zinedine Zidane.



Les commentaires de Zidane ont suscité la colère des dirigeants du PSG. «Ça agace un peu, ça dérange. Je pense que ce n’est pas le moment de parler de ça en premier. Le joueur a un contrat de deux ans et demi avec nous. Il y a plein de volontés, de rêves…»



«Je pense que c’est un peu le moment d’arrêter. Kylian est un joueur très important pour nous, c’est le meilleur jeune de la France. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde et je pense que ce n’est pas le moment de le déstabiliser. C’est le moment d’arrêter», a déclaré le directeur sportif du club Leonardo au micro de RMC Sport.

