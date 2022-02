Le PSG s'impose face au Real grâce à un très grand Mbappé

Qui d'autre que lui ? "Kyky" a débloqué le verrou madrilène avec un but (90e+4) à son image, plein de vitesse et de justesse, qui a fait exploser le Parc des princes.



D'un dribble, il a effacé deux défenseurs avant de décocher une frappe du droit trop rapide pour le gardien Thibaut Courtois, qui réalisait jusque-là une partie parfaite.



Le buteur a récompensé la domination de son équipe, en bonne position avant le match retour au stade Santiago-Bernabeu, le 9 mars. Les Parisiens ont fait le plein de confiance.



Généreux, appliqués, combatifs, les coéquipiers de Marco Verratti, magistral au milieu de terrain, ont réalisé l'une de leurs meilleures performances de la saison.



A ses qualités, il faut ajouter la patience. Comme de nombreuses fois en Ligue 1 cette saison, le PSG a fait la différence dans le temps additionnel, une caractérisque à mettre au crédit de leur abnégation.



Le Real, qui n'a eu aucune occasion, malgré la présence de sa star Karim Benzema, peut même s'estimer heureux du résultat. Paris aurait dû marquer un ou deux buts de plus.



Lionel Messi a raté un penalty (62e) qui risque de peser lourd au moment de faire les comptes dans trois semaines, alors que Ferland Mendy et Casemir seront suspendus pour le match retour.



L'Argentin, maladroit, a été chambré par les supporters du Real qui ont scandé son nom, après un coup franc bien placé que la "Pulga" n'a pas cadré (75e).