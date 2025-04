Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le Pape François avait déjà béni les JOJ Dakar 2026... Rédigé par leral.net le Mardi 22 Avril 2025 à 19:16 | | 0 commentaire(s)| Le Pape François qui vient de rendre l'âme, avait reçu en audience au Vatican, le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et membre du Comité international olympique (CIO), Mamadou Diagna Ndiaye, pour évoquer notamment les Jeux olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 (JOJ 2026).

En septembre 2023, le Pape avait publiquement béni cette grande manifestation sportive et culturelle, prévue en 2026, entre Dakar, Diamniadio et Saly Portudal.



La rencontre avec le souverain pontife s’était tenue dans la bibliothèque privée du Palais apostolique, avait constaté l'APS. M. Ndiaye porteur des messages du président de la République du Sénégal, Macky Sall et du président du CIO, Thomas Bach, était accompagné par une délégation composée, entre autres, de son vice-président, coordonnateur général des JOJ Dakar 2026, Ibrahima Wade, du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, de l’ambassadeur du Sénégal au Vatican, Martin Pascal Tine.



“ En 2026, la jeunesse du Sénégal et celle de l’Afrique accueillent la jeunesse du monde, pour communier avec elle autour des valeurs olympiques : excellence, amitié, respect. Le message du Pape François, dans son universalité, est un soutien inestimable pour les Jeux ”, avait déclaré Mamadou Diagna Ndiaye, à l'issue de l’audience avec le Pape François.



Il avait évoqué, lors de son entretien, l’importance pour le Sénégal d’organiser le premier événement olympique en Afrique, dans le but de “ promouvoir la paix et l’entente entre les peuples, à travers les jeunes qui représentent l’avenir du monde ”.



Le président du CNOSS et président du comité d'organisation des JOJ Dakar 2026, avait rappelé au cours de la rencontre avec le souverain pontife, “ la place et l’importance de la liturgie du dialogue islamo-chrétien, qui est une des valeurs essentielles dans le monde ” actuel.



Il avait également réitéré le message du CIO sur “ le rôle du sport et sa contribution pour l’avènement d’un monde meilleur ”.



Le Pape François avait “ prié pour le succès des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026, qu’il considère comme un événement très important pour la jeunesse africaine et la jeunesse du monde ”.



L’évêque de Rome “ avait félicité le Sénégal pour sa victoire lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), qu’il a suivie avec intérêt ”.



Le chef de l’Eglise catholique avait enfin émis le vœu d’une rencontre avec le Chef de l’Etat à la cité du Vatican, lors du Sommet Italie – Afrique, prévu les 5 et 6 novembre 2023, à Rome.





