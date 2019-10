Le Parc des Princes abrite le clasico entre PSG et Marseille ce dimanche 27 au Parc des Princes Le célèbre choc entre le Paris Saint Germain et l'Olympique de Marseille communément appelé "Clasico", la première confrontation de la saison entre les deux équipes a lieu ce dimanche 27 octobre 2019, au Parc des Princes.

Le coup d'envoi sera donné par Benoît Bastien, l'arbitre du match, qui sera épaulé par ses assistants : Frédéric Haquette et Hicham Zakrani, Eric Wattellier (quatrième arbitre), Jérôme Brisard et Wilfried Bien (arbitres chargés de l'assistance vidéo).



Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille n'ont pas la même allure quant à la préparation de cette rencontre; car le Psg dispute la Ligue des Champions, il a même été vainqueur mardi dernier face à Bruges sur le score de 5 buts à 0.



Quant à l'Olympique de Marseille, il ne joue pas de coupe d'Europe cette saison.

