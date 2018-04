Le Parrainage est voté, échec et mat ! Sur proposition du député Moustapha Cissé Lô, l’Assemblée nationale a voté, sans débat, le Projet de loi sur le Parrainage. Sans l’opposition qui a boudé la séance.



Toutefois, le Président du groupe parlementaire « Benno Bokk Yaakaar », Aymérou Gningue, a introduit un amendement qui fixe le taux du Parrainage à un minimum de 0,8 % pour un plafond fixé à 1 %. Le minimum répond à la préoccupation de ceux qui considéraient que le taux de 1 % était élevé. Et le plafonnage permet d’éviter que des candidats ne se procurent plus de 1 %. L’amendement a été adopté et intégré dans le texte.







C’est ainsi que le Projet de loi 13/2018 portant révision de la Constitution a été voté au 3/5 des voix suivant la réforme de 2001. Par 120 voix dont 2 par procuration.



Le Parrainage est passé comme lettre à la poste. Le texte sera soumis au président de la République pour promulgation. Le Parrainage s’appliquera non seulement aux candidats à la présidentielle mais également aux listes pour les élections locales et législatives.



Par ailleurs, il faut noter que le gouvernement reviendra, par le truchement du ministre de l’intérieur, devant les députés pour une modification du Code électoral.



(Source : ANN)

