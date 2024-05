Le Pm Ousmane Sonko à la Fiara : « Nous allons réussir le pari de l’autosuffisance alimentaire »

Le Premier ministre Ousmane Sonko reste convaincu que l’autosuffisance alimentaire est à portée de main pour le Sénégal. « Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne cesse de rappeler toute l’importance du secteur primaire dans le PROJET. Et je peux vous dire que nous allons réussir le pari de l’autosuffisance alimentaire, s’il plait à Dieu », a dit avec assurance, le Pm Ousmane Sonko, samedi dernier, au terme d’une visite guidée à la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (Fiara).



Au cours de cette visite à la Fiara organisée du 4 au 26 mai courant au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices), Ousmane Sonko pense mordicus que l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire n’est pas une « tâche impossible pour le Sénégal, si l’on joue sur plusieurs leviers au rang desquels : Replacer ce secteur au cœur des préoccupations de l’Etat ; consacrer une part importante des ressources budgétaires à cet objectif tout comme d’autres initiatives de financements venant de l’extérieur et surtout bien orienter ces ressources et les utiliser de manière rationnelle ».



Tout ceci devra reposer sur une parfaite « organisation du secteur et la diversification ». Et c’est ce qui explique, selon le Pm, la création d’un secrétariat d’Etat aux coopératives et à l’encadrement paysan, pour mieux organiser ce secteur. « Je suis heureux de voir dans le premier stand des femmes, une bonne représentation des variétés, notamment avec des plats à base de riz, de mil, de maïs, de fonio ». Mieux, « dans le stand de l’Isra, nous avons vu l’expérimentation de la culture du blé sur notre sol, dans la mesure où, c’est devenu une question cruciale puisque nous en importons l’intégralité de nos besoins. Et à chaque fois qu’il y a problème, nous sommes en difficulté ». Tout ceci ajouté à l’importance que « nous accordons à la recherche, nous amène à croire, voire avoir la certitude que nous allons atteindre pour la première fois, l’autosuffisance alimentaire », a dit le chef du premier gouvernement du Président Bassirou Diomaye Faye.













Source: Sud Quotidien