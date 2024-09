Le Pm en visite à Matam: Mamoudou Ibra Kane demande à Ousmane Sonko, de corriger une « erreur fondamentale »

Mamoudou Ibra Kane déroule le tapis au Premier ministre qui séjourne dans la région de Matam pour trois jours. Mais avec un rouge de doléances aussi. « Oui au Set setal (Laaɓal en pulaar) mais, n’oubliez pas l’emploi des jeunes, la montée inquiétante du niveau du fleuve Sénégal, l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’émigration, l’achèvement des travaux de désenclavement du Daande Maayo, sans oublier les autres urgences », a-t-il rappelé à Ousmane Sonko, relate Emedia.sn.



Le leader de "Demain, c’est maintenant" d’ajouter : « Oui aussi aux ‘’pôles-régions’’, mais n’oubliez pas de corriger l’erreur monumentale dans ‘’LE PROJET’’, qui divise maladroitement le Fouta en 2 entités : le Waalo et le Ferlo. La disparition du ‘’Fouta’’ de ce découpage est bien curieuse. Pour dire le moins ». Il a rappelé au leader de Pastef, que même si le Fouta n’a pas voté pour Bassirou Diomaye Faue lors de l’élection présidentielle de mars, lui préférant Amadou Bâ, « ce Fouta est et reste respectueux du verdict de urnes, de la démocratie et des institutions de la République. Il n’a pas enfanté la Révolution de 1776 pour rien ».