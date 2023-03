Le Port de Dakar célèbre la femme portuaire

Le Mercredi 08 Mars à l’hôtel Pullman, la direction générale du Port Autonome de Dakar conduite par le Directeur Général Mountaga Sy accompagne l’Amicale des Femmes du Port Autonome de Dakar (Afepad) lors d’une grande cérémonie de « sargal » des femmes du Port de Dakar autour du thème « pour un monde digital inclusif : Innovation et technologie pour l’égalité des sexes ».

Une série de reportages sur des activités professionnelles de femmes portuaires sera diffusée sur les télévisions nationales : RTS, la 2STV, ITV, 7 TV et TFM.

Deux autres reportages au niveau de la Liaison maritime Dakar Gorée avec la TFM et la Vigie avec la RTS seront ajoutés à ce dispositif.

Le Port de Dakar met au profit cette date du 08 mars et tout le mois de mars pour rendre visible la stratégie mise en place pour prendre en charge les préoccupations des femmes portuaires.

Le Port Autonome de Dakar a été toujours à l’avant-garde du combat des femmes à bénéficier des mêmes positions de responsabilité à diplôme égal, position professionnelle égale.