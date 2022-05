Le Pr Ngouda Mboup sur le choix de Marie Khémesse Ngom Ndiaye comme ministre de la santé : «Sa nomination viole la loi»

«Depuis plus de cinq mois, j’alerte et j’attire l’attention des Sénégalais : le Président de la République refuse de nommer un Premier ministre, alors qu’il est juridiquement contraint. Le Président de la République ne peut plus nommer de nouveaux ministres sans contreseing du Premier ministre. Les ministres sont nommés sur proposition du Premier ministre. Le Docteur Khémesse Ngom ne peut remplacer Abdoulaye Diouf Sarr, sa nomination viole la Constitution», a expliqué le constitutionnaliste.



En effet, le Président de la République, Macky Sall, avait limogé le ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, suite à la mort de 11 nouveau-nés dans un incendie survenu mercredi dernier dans le service de néonatologie de l'hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

Tribune