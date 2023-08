Le Préfet de Dakar interdit la marche de Frapp Le Préfet de Dakar interdit la marche projetée le samedi 19 août 2023, de 16 heures à 19 heures, sur l'itinéraire « Place de la Nation - Rond-point RTS», par Messieurs Ousmane WADE, Souleymane GUEYE et Aliou Gérard KOiTA, au nom d'une structure dénommée «Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) », pour les motifs ci-après : menaces de troubles à l'ordre public ; entrave à la libre circulation des personnes et des biens.



"Est interdite la marche projetée le samedi 19 août 2023, de 16 heures à 19 heures, sur l'itinéraire « Place de la Nation - Rond-point RTS», par Messieurs Ousmane WADE, Souleymane GUEYE et Aliou Gérard KOiTA, au nom d'une structure dénommée «Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) », pour les motifs ci-après :

Menaces de troubles à l'ordre public ; Entrave à la libre circulation des personnes et des biens.



Article 2: Le Commissaire Central de Dakar est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux déclarants et communiqué partout où besoin sera".



