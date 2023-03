Le Prefet de Dakar interdit les marches de Yewwi Askan wi (Photos)

Le Préfet de Dakar Mor Tall Tine a interdit les marches que la coalition «Yewi Askan Wi» voulait organiser les 29 et 30 mars prochain. Il évoque des « menaces réelles de troubles à l'ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens». Il a pris deux arrêtés d’interdiction...

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mars 2023 à 20:35