Le Préfet de Mbacké interdit le meeting de Ousmane Sonko Le grand meeting du parti Pastef à Mbacké, n’aura finalement pas lieu. Du moins, si on se fie à l’arrêté préfectoral. La demande de manifestation signée par Cheikh Thioro Mbacké et Ahmadou Lô, datée du 3 février dernier, a été rejetée.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Février 2023 à 16:31



Le préfet de Mbacké Amadoune Diop vient d’interdire le meeting de Pastef prévu à Mbacké. Dans son arrêté, il explique que «la déclaration demeure irrecevable, car ne respectant pas les dispositions du code pénal qui, en son article 96, dispose que " la déclaration fait connaître les prénoms, noms et domiciles des organisateurs et, est signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans la Région ’’.



Par conséquent, avertit-il, " la manifestation prévue au Boulevard de Ndoyenne Mbacké n’aura pas lieu aux dates et heures indiquées ", dit-il dans son texte ci-dessous.

