Le Premier Ministre Amadou BA a reçu l’Ambassadeur, Michael Raynor

La visite entre dans le cadre du suivi du second Compact au titre du Millenium Challenge Account (MCA) qui est en cours d’exécution ainsi que de la formulation du Compact régional. Elle symbolise les excellentes relations bilatérales entre le Sénégal et les Etats-Unis, qui partagent des valeurs communes telles que la liberté et la démocratie.



Le second Compact est doté d’un don d’investissement du Gouvernement américain de 550 millions de dollars et d’une contribution de 50 millions de dollars du Gouvernement du Sénégal. Il vise essentiellement à améliorer la productivité des entreprises et les revenus des ménages à travers un coût de l’énergie optimisé dans les facteurs de production et un plus grand accès à l’électricité de qualité.



Par ailleurs, le Gouvernement finalisera en octobre prochain le choix du secteur et celui du pays à considérer dans le Compact Régional pour le développement et la mise en œuvre d’un projet à vocation économique régionale.



Le Premier Ministre a remercié au nom du Chef de l’Etat Monsieur Macky SALL, le MCC pour son soutien à la mise en œuvre des conditions de réussite du Plan Sénégal Emergent (PSE) en vue de la création de richesse et d’emplois équitablement partagés.