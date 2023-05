Le Premier ministre Amadou Ba face aux députés : « Les élections se dérouleront dans les règles de l’art en 2024 »

«Le Sénégal est un pays organisé, avec une administration organisée et impersonnelle. Nous sommes régis par des règles. Quelle que soit la personne qui va organiser les élections, celles-ci se tiendront toujours selon les règles définies. C’est ce qui s’est passé en 2017, c’est ce qui s’est passé en 2019 et c’est ce qui explique la configuration actuelle de l’Assemblée nationale. Le processus électoral, on l’a démarré. Nous y sommes et nous allons le mener jusqu’à son terme. Quelle que soit la personnalité qui va être au Ministère de l’Intérieur, à la Primature ou ailleurs, les élections se dérouleront dans les règles de l’art et les sénégalais iront travailler le lendemain », a fait savoir le chef du gouvernement.



M. Ba a indiqué qu’il ne faut pas personnaliser le sujet du processus électoral. «Tout le monde doit y participer, en respectant notamment les règles établies. Pour chaque candidat – et tous les sénégalais ont le droit de déposer une candidature –, si le Conseil constitutionnel valide sa candidature, il va participer à la compétition comme tout le monde. Et les sénégalais vont faire leur choix. », a martelé le Premier ministre.



Adou Faye







Source : Le Premier ministre Amadou Ba et son gouvernement se sont rendus le 25 mai 2023, à l’Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés. Sur place, il a tenu à rassurer les représentants du peuple sur l’élection présidentielle de 2024.Source : https://www.lejecos.com/Le-Premier-ministre-Amadou...

