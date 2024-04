Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye annonce des réformes majeures en matière de Gouvernance

Dans son premier message à la Nation, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a dévoilé une série de réformes ambitieuses visant à renforcer la gouvernance du pays. Voici un résumé des principales annonces faites par le Chef de l'État :



Réforme du Système électoral : Le Président Faye prévoit de convoquer des consultations avec la classe politique et la société civile, pour discuter de la réforme du système électoral. Il envisage de remplacer la Commission Électorale Nationale Autonome (Céna) par une Commission Électorale Nationale Indépendante (Céni) et de renforcer ses moyens et ses prérogatives.



Rationalisation des Partis Politiques : Le Président souhaite opérer une rationalisation du nombre de partis politiques et légiférer sur leur financement, afin de garantir une représentation politique plus efficace et transparente.



Réforme judiciaire : Une réforme judiciaire est également envisagée, avec l'organisation d'assises regroupant les professionnels du métier, pour identifier des solutions aux problèmes de la justice, notamment en ce qui concerne les magistrats, avocats, huissiers, greffiers et professeurs d'université.



Gouvernance vertueuse : Le Président Faye s'engage à instituer une gouvernance vertueuse basée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte. Cela implique une politique audacieuse de bonne gouvernance économique et financière, avec notamment, la lutte contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, et la publication des rapports des organismes de contrôle.



Transparence dans l'exploitation des ressources naturelles : Le gouvernement accordera une attention particulière à l'exploitation des ressources naturelles du pays. Le Président annonce la mise en ligne des contrats miniers, pétroliers et gaziers, ainsi que la divulgation des propriétaires des entreprises extractives. De plus, un audit du secteur minier, gazier et pétrolier sera réalisé et une protection accrue du contenu local sera mise en place.



Ces annonces marquent un engagement fort du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en faveur d'une gouvernance transparente, responsable et tournée vers le développement durable du Sénégal.