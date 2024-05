Le Président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar pour une tournée au Nigéria et au Ghana

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2024 à 13:31

Le Président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce jeudi, pour se rendre au Nigéria et au Ghana, où il doit y effectuer des visites de travail, a-t-on appris de source officielle.



Le chef de l’État sénégalais va échanger, au cours de cette tournée diplomatique, avec ses homologues du Nigéria et du Ghana, dans le cadre du renforcement de la coopération et de l’intégration régionale, a indiqué la Présidence sénégalaise, dans un message partagé sur le réseau social X.













Ndèye Fatou Kébé