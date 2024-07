Le Président Diomaye Faye Annonce de Nouvelles Mesures pour la Régulation des Loyers Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a récemment donné de nouvelles instructions aux membres de son gouvernement concernant la problématique cruciale de la régulation des loyers, dans le but de mieux encadrer ce secteur vital pour la population.



Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2024 à 19:41

Vers une Meilleure Régulation du Secteur Locatif

Les premières mesures de baisse opérées par le gouvernement n’ont pas eu l'impact escompté sur les loyers, mais le chef de l’Etat reste déterminé à apporter des solutions efficaces. Hier, jeudi, le Président Faye a souligné l'importance de la gestion de la problématique des loyers et de la construction de logements sociaux, qu'il considère comme des urgences sociales majeures.



Instruction au Premier Ministre

Le président a demandé au Premier Ministre, Ousmane Sonko, de prendre des mesures immédiates en collaboration avec les Ministres concernés et les associations de consommateurs pour évaluer les dispositifs de régulation des coûts des loyers, en tenant compte des spécificités de chaque zone géographique.



Renforcement des Institutions de Logement

Par ailleurs, le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de renforcer la Sicap Sa et la Sn Hlm dans leurs missions. Ces institutions sont désormais engagées dans une démarche pragmatique visant à promouvoir activement le logement social.



Programme de Développement des Logements Sociaux

Le président Faye a également chargé le Premier Ministre de proposer un programme rénové de développement des logements sociaux. Ce programme devra intégrer des mesures fiscales, foncières et financières incitatives et durables pour faciliter l’accès au logement et à la propriété foncière et immobilière.





Ces nouvelles instructions du Président Bassirou Diomaye Faye reflètent sa volonté de répondre aux besoins urgents en matière de logement et de régulation des loyers. En impliquant le gouvernement, les institutions de logement et les associations de consommateurs, le président espère mettre en place des solutions pérennes pour améliorer les conditions de vie des citoyens.

