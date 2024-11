Le Président Diomaye Faye félicite Donald Trump pour sa réélection et appelle au renforcement des liens bilatéraux

Le président de la République du Sénégal a exprimé ses chaleureuses félicitations à Donald Trump pour son élection à la présidence des États-Unis, ce mercredi 6 novembre 2024.



Dans un message officiel, le Président Bassirou Diomaye Faye a salué ce nouveau mandat et a exprimé son souhait de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, renseigne LeSoleil-Digital.



Il a réaffirmé son engagement à œuvrer aux côtés des États-Unis pour la paix, la prospérité et le respect des valeurs communes partagées, notamment la démocratie, les droits de l'homme et le développement durable.



Il a également souligné l’importance d'une collaboration étroite dans des domaines clés tels que la sécurité, le commerce, et la lutte contre les défis mondiaux comme le changement climatique et les inégalités sociales.

Ndèye Fatou Kébé