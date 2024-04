Le Président Diomaye Faye pour une coopération repensée avec l’UE

Le Sénégal veut une coopération repensée avec l’Union Européenne. Cette volonté a été affichée hier, par le Président Diomaye Faye qui recevait à Dakar, le président du Conseil européen Charles Michel, informe LeTémoin.



Au cours d’une déclaration après une séance à huis-clos, les deux hommes ont affiché leur volonté d’approfondir les perspectives de la coopération entre le Sénégal et l’Union européenne. « Nous voulons bâtir un partenariat repensé, rénové et fécondé par une vision partagée d’un ordre international plus juste et reflétant les réalités du monde actuel », a expliqué le Président Bassirou Diomaye Faye, parlant d’une « dynamique novatrice » que son régime entend « imprimer » aux relations avec les bailleurs de fonds.



D'aprés le journal, le chef de l’Etat a évoqué avec son hôte, de « la réduction graduelle du déficit budgétaire », comme la priorité sur laquelle les amis et partenaires du Sénégal sont invités à accompagner son gouvernement.



La coopération avec l’UE, « passera par l’amélioration de la qualité des dépenses publiques, une fiscalité plus efficace pour une meilleure mobilisation des ressources intérieures. Un mécanisme de paiement des impôts là où se créée les richesses et une lutte contre les flux financiers illicites », a soutenu le chef de l’Etat.



Le Président Diomaye Faye a également remercié le Président du Conseil Européen pour le soutien de l’Union européenne au Sénégal, dans plusieurs domaines de coopération : l’eau, l’électricité, l’agriculture, l’énergie… Charles Michel a félicité les nouvelles autorités du pays. Il s’est dit ravi de pouvoir continuer la coopération de l’UE avec le Sénégal, dans le respect mutuel.