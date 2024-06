Le Président Diomaye Faye pour une fête de Tabaski sans couac

Évoquant la célébration proche de la fête de la Tabaski, le Chef de l’Etat a saisi l’occasion du Conseil des ministres, pour adresser d’avance ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à la Oummah islamique et à la communauté musulmane du Sénégal en particulier, relate "L'As".



Il a appelé, à cet effet, l’ensemble de la Nation à prier pour un Sénégal de paix, de justice et de prospérité, dans la solidarité. Le Président Diomaye Faye, a demandé au Gouvernement, notamment au ministre de l’Intérieur, de prendre toutes les dispositions pour la bonne organisation des cérémonies de prières sur l’étendue du territoire national. Enfin, il a informé le Conseil qu’il participera à la prière de la Tabaski à la Grande Mosquée de Dakar.