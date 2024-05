Le Président Diomaye à la Fiara: «Pas de souveraineté tant que nous ne cultivons pas ce que nous consommons»

Le Président Bassirou Diomaye Faye a visité, samedi, la Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales (Fiara). Après un tour des stands, le Président a réitéré la volonté que son mandat soit marqué par l’accession réelle du Sénégal à la souveraineté alimentaire, pharmaceutique, monétaire et numérique. Il a annoncé qu’il va renforcer les investissements et la gouvernance de tous les secteurs, pour avoir les résultats escomptés, condition de la souveraineté, informe "Bes Bi".



« Tant que nous ne réussirons pas à cultiver pour nous-mêmes ce que nous consommons, nous dépendrons des aléas de la conjoncture internationale ou même des caprices d’autres pays qui décident de ne pas vendre, on aura des problèmes pour nous alimenter correctement. Et un pays qui veut être souverain, ne peut pas se livrer aux vicissitudes des relations internationales », a insisté le Président Faye.



Pour ce qui concerne la révision de la Loi agro-sylvopastorale, le président de la République a souligné qu’il faut écouter tous les acteurs, avant de réviser, dans les meilleurs délais.