Le Président Diomaye appelle à un départ des militaires français du Sénégal

Dans un entretien accordé au Monde ce jeudi, le président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye a estimé que la présence militaire française «ne correspond pas à notre conception de la souveraineté et de l’indépendance». Les soldats français basés au Sénégal vont-ils plier bagage ? C’est en tout cas le souhait du président du Sénégal. Ce jeudi 28 novembre, Bassirou Diomaye Faye s’interroge sur la présence de 350 militaires français dans son pays, estimant que «cela ne correspond pas à notre conception de la souveraineté et de l’indépendance». «Pourquoi faudrait il des soldats français au Sénégal ? Quel pays peut avoir des militaires étrangers sur son sol et revendiquer son indépendance ?»,s’interroge Bassirou Diomaye Faye, rapporte LeTémoin.



Ce dernier a estimé qu’il est «évident» que les soldats français quitteront le Sénégalsansfixer de délai «pour le moment». «Nous avons une coopération avec les États Unis, la Chine ou encore la Turquie sans que ces pays n’aient de base sur notre sol. (...) Est-ce que la France est capable de faire cela? Ce n’est pas parce que les Français sont là depuis la période de l’esclavage qu’il est impossible de faire autrement», juge le président sénégalais. Bassirou Diomaye Faye a néanmoins tempéré que les relations avec la France «restent au beau fixe».