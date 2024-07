Le Président Diomaye aux patrons de presse: «S’ils veulent des solutions, qu’ils m’écrivent…

En pleine crise de la presse, le chef de l’Etat a reçu, ce vendredi 5 juillet, la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs). Dans un communiqué, Migui Marame Ndiaye et Cie indiquent avoir exprimé leur «gratitude» à Bassirou Diomaye Diakhar Faye et lui ont présenté leurs «activités de formation pour les professionnels des médias, tout en exposant les défis des jeunes reporters, notamment la précarité et les faibles salaires».



D'aprés Bes Bi, le Président Faye, à son tour, a salué leur travail, et s’est engagé à «soutenir le concours des meilleures productions journalistiques». S’il a rappelé que la presse est un «pilier fondamental de la société et de la démocratie pour un Sénégal juste équitable», le Président maintient qu’il n’y aura pas d’effacement fiscal. «Ces histoires de fraude, c’est fini ! Ce chantage ne marche pas. Ça ne se passera pas. S’ils (les patrons de presse) veulent des solutions, j’attends qu’ils m’écrivent», a-t-il dit dans le 20H de la Rts