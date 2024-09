Le Président Faye rend hommage à Amadou Moctar Mbow, défenseur du multilatéralisme

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu hommage à l’ancien Directeur général de l’UNESCO, Amadou Moctar Mbow, décédé mardi à l’âge de 103 ans, saluant la mémoire d’un patriarche de la nation sénégalaise au legs inestimable.



“ C’est avec une profonde émotion que j’apprends la disparition du Professeur Amadou Mahtar Mbow, ancien Directeur général de l’UNESCO et un grand défenseur du multilatéralisme ”, a-t-il indiqué dans un message partagé sur le réseau social X.



Le chef de l’État salue ainsi la mémoire d’un “ des patriarches de la Nation sénégalaise qui s’est éteint, en laissant un héritage inestimable, marqué par son combat pour une justice éducative et culturelle mondiale ”.



Le Président Faye à New York dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations unies, prie pour que la sagesse et l’engagement d’Amadou Moctar Mbow, continuent d’inspirer l’Afrique et le monde.















Avec l'Aps