Le Président Macky Sall à la 77e Assemblée Générale des Nations Unies : les questions de l’heure Le Président Macky Sall participe du 20 au 23 septembre 2022, à New York, au segment de haut niveau de la 77e session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies et à plusieurs rencontres, dont un sommet sur l’éducation. A l’occasion, les Chefs d’Etat et de Gouvernement, et autres participants échangeront autour du thème : « Un tournant décisif : des solutions transformatrices face à des défis intriqués ».

Par ailleurs, les questions d’enjeu liées à la guerre en Ukraine, au changement climatique, à la transition énergétique, l’éducation et la condition féminine, entre autres, seront débattues.



Alors que la communauté internationale est confrontée à des défis sans précédent, ce rendez-vous majeur sera l’occasion pour le Président Macky Sall, Président en exercice de l’Union Africaine de porter, une nouvelle fois, la voix de l’Afrique sur les enjeux de l’heure.

Face aux nombreux chocs, souvent exogènes, il a été aux avant-postes de toutes les problématiques relatives au nouvel ordre mondial et fortement exacerbées par le choc COVID et plus récemment la crise russo-ukrainienne.



Ses prises de position sur l’allocation des Droits de Tirage Spéciaux (DTS), la question de la transition énergétique ou encore la levée du blocus russe sur les céréales ukrainiennes ont retenu l’attention des grands décideurs.



Plusieurs temps forts devront marquer la 77ème Assemblée Générale des Nations Unies, avec notamment :



 L’ouverture de la 77e session de l’Assemblée générale ;

 Le débat général : du mardi 20 septembre au lundi 26 septembre ;

 Le Sommet sur la Transformation de l’éducation : 19 septembre ;

 Le Sommet ministériel sur l’information et la démocratie : 22 septembre

 Le Sommet Christchurch sur la lutte contre les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne ;

 Le Sommet ministériel pour l’information et la démocratie : 22 septembre ;

 La Réunion ministérielle au Conseil de Sécurité sur l’Ukraine ;



Pour rappel lors de la 76e session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies, les Chefs d’Etat et de Gouvernement s’étaient penchés sur le thème « Miser sur l’espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la COVID-19, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l’Organisation des Nations Unies ».



Lors de sa prise de parole, le Président Macky Sall avait lancé un appel à la solidarité à l’endroit des populations victimes du terrorisme et plaidé une riposte planétaire à l’épidémie à Covid 19, insistant sur l’équité dans l’accès au vaccin. A cet effet, il avait annoncé que le Sénégal allait consacrer une partie de ses DTS à la production de vaccins avec l’Institut Pasteur de Dakar.



A propos du New Deal avec l’Afrique, le Président Macky Sall avait plaidé à la tribune des Nations-Unies une gouvernance économique et financière mondiale réformée, plus juste et plus inclusive : « Ce New Deal est possible, si nous faisons en sorte que les paradigmes relationnels avec le continent reposent plus sur le partenariat que sur l’aide publique au développement. De toute évidence, l’aide ne peut satisfaire les besoins d’un continent de plus d’un milliard d’habitants où beaucoup reste encore à construire ».



L’autre défi africain, selon le Président Macky Sall, résidait dans l’accès à des ressource concessionnelles et mixtes conséquentes sous forme de prêts « pour financer les secteurs indispensables à son décollage économique : infrastructures, énergie, agriculture, industrie, eau et assainissement, santé, éducation et formation, entre autres ».



Dans cette perspective, le Président Macky Sall avait interpellé les pays et les Institutions partenaires « à travailler (avec nous) à l’assouplissement des règles de l’OCDE pour libérer le potentiel de l’investissement en Afrique. Chacun y trouvera son compte ; car les besoins en investissements d’une Afrique en construction constituent autant d’opportunités de croissance et de prospérité partagées ».



Comme en 2021, le plaidoyer du Président Macky Sall devra mettre l’accent sur l’élargissement du Conseil de sécurité à l’Afrique, le réchauffement climatique et la transition énergétique avec comme épine dorsale « le maintien des mécanismes de financement du gaz comme énergie de transition ».



