Le Président Macky Sall attendu demain : « Sédhiou fin prête pour le Conseil présidentiel de mardi », assure son gouverneur

" Nous sommes pratiquement vers la fin des préparatifs. Sédhiou est fin prête pour accueillir le Conseil des ministres '', a déclaré le chef de l'exécutif régional, samedi, dans un entretien avec des journalistes de l'Agence de presse sénégalaise (APS).



" Nous avons eu l'appui du service du protocole et des différentes sphères sectorielles. Tout le monde s'y est mis pour parfaire l'organisation ", a dit Papa Demba Diallo.



Sur le plan de l'hébergement, "i[tous les réceptifs [que compte la ville ont été pris] et même certaines maisons ont été prises pour abriter nos hôtes]i".



Selon M. Diallo, du fait du "gap" enregistré dans ce domaine, " certains ministres ont été envoyés dans des réceptifs à Kolda, distante d'une centaine de kilomètres ", l'essentiel étant de " pouvoir loger tout le monde et de pouvoir mener les activités normalement, au niveau de la région de Sédhiou ".